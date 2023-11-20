Rekomendasi Saham saat IHSG Tembus Level 7.000

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menembus level 7.000 pada perdagangan awal pekan ini.

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG sedang berkonsolidasi di bawah resisten fraktal 6.992, di mana penembusan ke atasnya akan membuka jalan menuju 7.058.

“Namun demikian, IHSG dapat mengisi gap 6.886-6.906 apabila tetap berada di bawah 6.992,” kata Ivan dalam risetnya, Senin (20/11/2023).

Adapun, level support IHSG berada di 6.830, 6.760, 6.700 dan 6.633. Sementara level resistennya di 6.992, 7.058, 7.128 dan 7.199.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan speculative buy pada saham PT Bank Jago Tbk (ARTO) di rentang harga Rp2.000-Rp2.120 dengan target harga terdekat di Rp2.530. ARTO sedang membentuk fase awal wave (iii) dan akan melanjutkan tren naik sebelumnya menuju Rp2.760 selama harga masih berada di atas Rp2.000.

Kemudian, Ivan merekomendasikan hold atau buy on weakness pada saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) di rentang harga Rp4.760-Rp4.840 dengan target harga terdekat di Rp5.100. BBNI akan mengonfirmasi pembalikan tren dan mulai membentuk wave (iii) apabila menembus ke atas resisten fraktal Rp5.075.

Aksi hold atau buy on weakness juga disarankan pada saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) di rentang harga Rp5.600-Rp5.650 dengan target harga terdekat di Rp6.000.

“BMRI mengisyaratkan peluang untuk melanjutkan tren naik sebelumnya menuju Rp6.250 karena penutupan hari Jumat (17/11/2023) berada di atas garis SMA-20,” ujar Ivan.