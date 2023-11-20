Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Rekomendasi Saham saat IHSG Tembus Level 7.000

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |08:57 WIB
Rekomendasi Saham saat IHSG Tembus Level 7.000
IHSG Diprediksi Menguat Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menembus level 7.000 pada perdagangan awal pekan ini.

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG sedang berkonsolidasi di bawah resisten fraktal 6.992, di mana penembusan ke atasnya akan membuka jalan menuju 7.058.

“Namun demikian, IHSG dapat mengisi gap 6.886-6.906 apabila tetap berada di bawah 6.992,” kata Ivan dalam risetnya, Senin (20/11/2023).

Adapun, level support IHSG berada di 6.830, 6.760, 6.700 dan 6.633. Sementara level resistennya di 6.992, 7.058, 7.128 dan 7.199.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan speculative buy pada saham PT Bank Jago Tbk (ARTO) di rentang harga Rp2.000-Rp2.120 dengan target harga terdekat di Rp2.530. ARTO sedang membentuk fase awal wave (iii) dan akan melanjutkan tren naik sebelumnya menuju Rp2.760 selama harga masih berada di atas Rp2.000.

Kemudian, Ivan merekomendasikan hold atau buy on weakness pada saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) di rentang harga Rp4.760-Rp4.840 dengan target harga terdekat di Rp5.100. BBNI akan mengonfirmasi pembalikan tren dan mulai membentuk wave (iii) apabila menembus ke atas resisten fraktal Rp5.075.

Aksi hold atau buy on weakness juga disarankan pada saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) di rentang harga Rp5.600-Rp5.650 dengan target harga terdekat di Rp6.000.

“BMRI mengisyaratkan peluang untuk melanjutkan tren naik sebelumnya menuju Rp6.250 karena penutupan hari Jumat (17/11/2023) berada di atas garis SMA-20,” ujar Ivan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930203/238-saham-menguat-ihsg-hari-berakhir-di-level-7-080-2ieJOXAUDf.jpg
238 Saham Menguat, IHSG Hari Berakhir di Level 7.080
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930173/wika-beton-wton-bidik-kontrak-baru-naik-hingga-10-di-2024-lIVbKQedND.jpg
WIKA Beton (WTON) Bidik Kontrak Baru Naik hingga 10% di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930145/indo-tambangraya-itmg-operasikan-tambang-baru-tahun-depan-cVY55C7OVh.jpg
Indo Tambangraya (ITMG) Operasikan Tambang Baru Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930008/ihsg-menguat-0-65-istirahat-di-level-7-082-xEofwTa0zH.jpg
IHSG Menguat 0,65%, Istirahat di Level 7.082
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/320/2930003/hermina-heal-janji-tebar-dividen-ke-investor-E6ohPW54VY.jpg
Hermina (HEAL) Janji Tebar Dividen ke Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2929897/ihsg-akhir-november-dibuka-menguat-pada-level-7-052-jgLCVuG1Ul.jfif
IHSG Akhir November Dibuka Menguat pada Level 7.052
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement