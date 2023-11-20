Riset MNC Sekuritas: IHSG Bakal Uji Level 7.020

, Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |08:25 WIB

IHSG Diprediksi Menguat Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - MNC Sekuritas dalam risetnya memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji 7.000-7.020.

IHSG sebelumnya menguat 0,3% ke 6.977 disertai dengan munculnya volume pembelian, namun pergerakannya tertahan oleh Upper Band.

"Namun demikian, waspadai adanya rentang gap yang belum tertutup di 6.887-6.913," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (20/11/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.887, 6.760 dan resistance 6.986, 7.020.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

BRPT - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1,075-1,115

Target Price: 1,200, 1,280

Stoploss: below 950