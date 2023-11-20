JAKARTA - MNC Sekuritas dalam risetnya memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji 7.000-7.020.
IHSG sebelumnya menguat 0,3% ke 6.977 disertai dengan munculnya volume pembelian, namun pergerakannya tertahan oleh Upper Band.
"Namun demikian, waspadai adanya rentang gap yang belum tertutup di 6.887-6.913," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (20/11/2023).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.887, 6.760 dan resistance 6.986, 7.020.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
BRPT - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 1,075-1,115
Target Price: 1,200, 1,280
Stoploss: below 950