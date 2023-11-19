IHSG Pekan Depan Diprediksi Tembus Level 7.000

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) awal pekan, Senin (20/11/2023) berpotensi menguat sepanjang perdagangan. Pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.821 - 7.012.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan pergerakan IHSG saat ini terlihat sedang berusaha keluar dari fase konsolidasi wajarnya.

"Kenaikan yang terjadi dalam pergerakan IHSG saat ini masih ditopang oleh stabilnya kondisi perekonomian Indonesia yang terlihat dari data perekonomian yang telah terlansir serta menguatnya nilai tukar Rupiah,” tulis William dalam risetnya, Minggu (19/11/2023).

Menurut William, selama resisten level terdekat belum dapat ditembus maka IHSG masih akan bergerak konsolidatif hingga beberapa waktu mendatang.

“Sehingga jika terjadi koreksi wajar hal tersebut tentunya masih dapat dimanfaatkan oleh para investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan harapan capital gain hingga akhir tahun,” imbuh William.