HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bel Perdagangan, IHSG Menguat ke Level 6.958

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |09:38 WIB
Bel Perdagangan, IHSG Menguat ke Level 6.958
IHSG Dibuka Menguat pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat di awal perdagangan akhir pekan ini. IHSG naik ke level 6.958 setelah bel perdagangan.

Namun hingga pukul 09.10 WIB, Jumat (17/11/2023), indeks bergerak turun 0,36% atau 25,36 poin ke level 6.932.

Adapun, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 1,24 miliar saham, dengan nilai transaksi mencapai Rp694,06 miliar dan ditransaksikan sebanyak 103.982 kali. Sebanyak 192 saham harganya menguat, 187 saham harganya turun dan 209 saham lainnya stagnan.

Indeks LQ45 turun 0,69% ke level 914,07, indeks IDX30 turun 0,73% ke level 472,65, indeks MNC36 turun 0,73% ke level 348,41, serta indeks JII turun 0,51% ke level 517,08.

Sektor infrastruktur memimpin kenaikan dengan menguat sebesar 0,41%, disusul oleh sektor transportasi yang naik 0,21%, sektor siklikal naik 0,09%, sektor kesehatan naik 0,04%, serta sektor properti dan bahan baku kompak naik tipis 0,01%.

Sementara, sektor lainnya berada di zona merah. Sektor teknologi terkoreksi sebesar 0,56%, sektor non siklikal turun 0,38%, sektor energi dan sektor industri turun 0,34%, dan sektor keuangan turun 0,26%.

