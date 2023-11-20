Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Penyebab LRT Jabodebek Sepi Penumpang

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |03:01 WIB
Ternyata Ini Penyebab LRT Jabodebek Sepi Penumpang
LRT Jabodebek dikabarkan sepi penumpang. (Foto: KAI)
A
A
A

 

JAKARTA - Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dikabarkan kini sepi penumpang.  LRT Jabodebek merupakan layanan transportasi darat yang bisa menjadi salah satu pilihan untuk menghindari suatu kemacetan.

Namun, tak dapat dipungkiri bahwa kini LRT Jabodebek mengalami sepi penumpang. Penyebabnya mulai dari tarif sampai waktu tunggu kereta yang terlalu lama.

 BACA JUGA:

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai rencana penerapan tarif dynamic pricing atau tarif dinamis untuk LRT Jabodebek belum tepat.

 BACA JUGA:

Menurut Anggota YLKI Tulus Abadi, penerapan tarif akan lebih maksimal jika pelayanan atau kebutuhan pelanggan sudah ideal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186990/lrt_jabodebek-uY0A_large.jpg
LRT Jabodebek Tambah Perjalanan Jadi 430 per Hari, Waktu Tunggu Lebih Cepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180464/qris_tap-VSZh_large.jpg
Tiket LRT Jabodebek Sudah Bisa Bayar Pakai QRIS Tap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179398/lrt-kwcH_large.jpg
LRT Jabodebek Mogok Bikin Penumpang Jalan Kaki di Atas Ketinggian, KAI Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179252/lrt_jabodebek-UZqB_large.jpg
Gangguan Listrik Jadi Penyebab LRT Jabodebek Mogok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170453/lrt_jakarta-KQFE_large.jpeg
Roberto Akyuwen Jadi Dirut LRT Jakarta, Ini Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167918/lrt_jabodebek-26wI_large.jpg
Proyek LRT Jakarta Fase 1B Dikebut, Progres Capai 67,12 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement