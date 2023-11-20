Ternyata Ini Penyebab LRT Jabodebek Sepi Penumpang

JAKARTA - Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dikabarkan kini sepi penumpang. LRT Jabodebek merupakan layanan transportasi darat yang bisa menjadi salah satu pilihan untuk menghindari suatu kemacetan.

Namun, tak dapat dipungkiri bahwa kini LRT Jabodebek mengalami sepi penumpang. Penyebabnya mulai dari tarif sampai waktu tunggu kereta yang terlalu lama.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai rencana penerapan tarif dynamic pricing atau tarif dinamis untuk LRT Jabodebek belum tepat.

Menurut Anggota YLKI Tulus Abadi, penerapan tarif akan lebih maksimal jika pelayanan atau kebutuhan pelanggan sudah ideal.