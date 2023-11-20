Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Segram Emas Antam Turun Rp3.000

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |09:30 WIB
Harga Segram Emas Antam Turun Rp3.000
Harga Emas Antam Hari Ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) menurun pada perdagangan hari ini. Emas Antam turun Rp3.000 ke level Rp1.097.000 per gram.

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga naik Rp3.000 ke level Rp994.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, Senin (20/11/2023), cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp598.500.

Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.260.000, dan 10 gram Rp10.465.000. Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp51.995.000.

Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp518.820.000 dan Rp1.037.600.000.

Senagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.

Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas batangan Antam hari ini:

Emas 0,5 gram: Rp598.500

Emas 1 gram: Rp1.097.000

Emas 2 gram: Rp2.134.000

Emas 3 gram: Rp3.176.000

Emas 5 gram: Rp5.260.000

Halaman:
1 2
