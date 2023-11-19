Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Terbaru Harga Emas Antam di Akhir Pekan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |13:02 WIB
Daftar Terbaru Harga Emas Antam di Akhir Pekan
Harga emas antam. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) hari ini, Minggu (19/11/2023) stabil di Rp1.100.000 per gram.

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga stagnan di level Rp997.000 per gram.

 BACA JUGA:

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp600.000.

Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.275.000, dan 10 gram Rp10.495.000. Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp52.145.000.

 BACA JUGA:

Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp520.320.000 dan Rp1.040.600.000.

