HOME FINANCE HOT ISSUE

Caleg Perindo Ungkap Masalah di Industri Tekstil dan Garmen

Ikhsan Permana , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |19:50 WIB
Caleg Perindo Ungkap Masalah di Industri Tekstil dan Garmen
Caleg Perindo bahas Industri Tekstil dan Garmen (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Surakarta Dapil 2 dari Partai Perindo Ernie Setiawati, mengatakan, kenaikan harga bahan baku tekstil dan garmen tidak diimbangi dengan kenaikan harga prooduk.

Hal itu lah yang menurutnya menyebabkan pertumbuhan industri tekstil dan garmen masih belum pulih secara maksimal pasca dihantam oleh pandemi Covid-19.

"Produk tekstil dan garmen itu banyak problem. Kalau menurut saya kemarin karena terjadi resesi ekonomi global, terus juga ada faktor geopolitik Rusia-Ukraina, terus ada stagflasi. Jadinya kenaikan harga bahan baku tidak diimbangi dengan kenaikan harga produk," kata Ernie dalam siaran Podcast Aksi Nyata bertajuk "Industri Tekstil dan Garmen Mulai Bangkit di Tahun Politik" di YouTube Partai Perindo, Senin (20/11/2023).

Oleh karena itu menurutnya Pemerintah harus membuat regulasi ataupun kebijakan-kebijakan yang bisa support serta menyelamatkan sektor tekstil dan produk turunannya.

"Supaya bisa survive, syukur-syukur bisa bangkit kembali," tutur Ernie.

Halaman:
1 2
