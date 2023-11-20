Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ini Harga Kapal Pembersih Sampah Neon Moon II yang Diberikan oleh Coldplay ke Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |15:11 WIB
Ini Harga Kapal Pembersih Sampah Neon Moon II yang Diberikan oleh Coldplay ke Indonesia
Ilustrasi (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ini harga kapal pembersih sampah Neon Moon II yang diberikan oleh Coldplay ke Indonesia. Hadiah ini membuat masyarakat sangat berterima kasih kepada band yang digawangi oleh Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman dan Will Champion.

Kapal pembersih sampah Neon Moon II yang diberikan oleh Coldplay sangat membantu sungai Cisadene. Tentunya beberapa orang penasaran mengenai harganya yang sanggup dibeli oleh Coldplay. Lantas berapa biaya yang dirogoh pelantun lagu Viva La Vida?

Ini harga kapal pembersih sampah Neon Moon II yang diberikan oleh Coldplay ke Indonesia sebesar USD 777.000 atau Rp11,9 miliar.

Sebagai informasi, Coldplay bekerja sama dengan The Ocean Cleanup, sebuah organisasi non-profit yang berbasis di Belanda.

Organisasi tersebut berfokus dalam mengembangkan teknologi yang bertujuan untuk membersihkan polusi dan pencemaran yang terjadi di sungai sebelum sampai ke laut. Organisasi yang telah berdiri sejak 2013 ini sudah menjalin kerja sama dengan Coldplay sejak 2018 lalu.

Neon Moon II diproyeksikan untuk menjadi jawaban atas permasalahan sampah yang mencemari sungai Cisadane. Sungai sepanjang 126 km yang melintasi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan ini seharusnya menjadi salah satu sumber air mata bersih bagi masyarakat disekitarnya.

