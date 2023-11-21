Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Caleg Perindo Ungkap Dampak Pembangunan Infrastruktur Bagi Pariwisata

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |20:56 WIB
Caleg Perindo Ungkap Dampak Pembangunan Infrastruktur Bagi Pariwisata
Caleg Perindo Ungkap Pentingnnya Infrastruktur . (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Calon Legislator (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Barat I Partai Perindo Sinde Puspita mendorong pembangunan infrastruktur di daerah pemilihannya. Pasalnya, apabila pengembangan infrastruktur di dapilnya berkembang maka sangat potensial untuk menjadi destinasi wisata.

"Tapi infrastrukturnya tidak berkembang, jadi misalnya kita nih mau ke satu tempat wisata itu butuh waktu berjam-jam. Kemudian aksesnya juga sulit, jalanan mungkin masih ada yang tidak di aspal seperti itu," terangnya dalam Podcast Aksi Nyata #DARIKAMUUNTUKINDONESIA yang disaksikan di Youtube Partai Perindo, Selasa (21/11/2023).

Sinde menuturkan, hal itulah yang menyulitkan wisatawan apabila ingin berlibur ke daerah tersebut, apalagi wisatawan mancanegara lantaran untuk berpindah lokasi saja cukup menghabiskan waktu berjam-jam.

Lebih lanjut, Sinde menuturkan banyak sekali ekonomi kreatif yang sejatinya bisa lebih dikembangkan di Sumatra Barat. Namun ia menyayangkan bahwa selama in proses perkembangannya sedikit melambat.

Halaman:
1 2
