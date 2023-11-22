Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Pernikahan Mewah Anak Bos AirAsia Habiskan Rp75 Miliar

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |07:50 WIB
4 Fakta Pernikahan Mewah Anak Bos AirAsia Habiskan Rp75 Miliar
Pernikahan Anak Bos Air Asia (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA – Pernikahan mewah anak dari bos AirAsia Ryan Harris kini kerap menjadi sorotan publik.

Pasalnya, pernikahan Ryan Harris dengan Gwen Ashley dinobatkan menjadi pernikahan termewah di tahun ini. Bagaimana tidak, dekorasi pernikahannya disebut telah menggelontorkan dana sebanyak Rp75 miliar.

Adapun, Ryan Harris merupakan seorang anak tunggal dari Bos AirAsia Indonesia Unn Harris.

Diketahui juga Unn Harris yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Unichem Candi Indonesia merupakan perusahaan milik keluarga, dari merek lokal bernama Refina. Berikut deretan fakta menarik dari anak Bos AirAsia yang dirangkum Okezone.

1. CEO di Perusahaan Milik Keluarga

Diketahui Ryan Harris merupakan CEO PT Unichem Candi Indonesia, yang dimana perusahaan ini adalah perusahaan milik keluarga. PT Unichem Candi Indonesia memiliki merek lokal yang bernama Refina, perusahaan ini telah memanfaatkan potensi luas pantai Indonesia dalam memimpin produksi garam lokal.

