HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Mudik Gratis Motor saat Natal 2023-Tahun Baru 2024, Ini Kata Menhub

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |12:48 WIB
Ada Mudik Gratis Motor saat Natal 2023-Tahun Baru 2024, Ini Kata Menhub
Ada mudik gratis di libur Nataru 2023 (Foto: okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan menyediakan mudik gratis pada momen libur Natal 2023 dan tahun baru (Nataru) 2024 bagi pengguna sepeda motor.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan mudik gratis tersebut ditujukan agar masyarakat bepergian menggunakan transportasi umum. Hal ini juga untuk mengurangi angka kecelakaan pada momen Nataru.

"Saya dengan segala kerendahan hati, seyogianya tidak menggunakan motor dan kami akan menyediakan mudik gratis,” kata Budi usai Rapat Kerja Gabungan Komisi V di Senayan, Jakarta, ditulis, Rabu (22/11/2023).

Adapun Menhub belum menjelaskan lebih detail berapa besar kuota mudik gratis yang akan disiapkan selama masa liburan Nataru kali ini.

Sementara itu, pada momen Nataru kali ini, pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi di antaranya yakni, ada 46.686 unit bus dan 113 terminal yang akan disiapkan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pergerakan di komen Nataru 2023/2024. Kemudian diprediksi orang yang akan menggunakan bus sebesar 10,94% atau 12,29 juta orang.

"Angkutan nataru berjalan lancar dan aman, kami bersepakat dalam rapat yang lalu dan kami intensifkan yaitu disiapkan 46 ribu bus, 113 terminal," katanya.

Halaman:
1 2
