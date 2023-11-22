JAKARTA - Pendiri produsen plastik Taiwan Chimei Corp, Shi Wen-long meninggal dunia di usia 96 tahun pada Sabtu, 18 November 2023.
Lahir dari keluarga miskin di kota Tainan, Taiwan selatan, Shi dikenal sebagai bapak akrilik karena mendorong perkembangan industri plastik di pulau tersebut.
Shi diketahui telah memulai bisnis karet dan plastic dengan penghasilan USD700 atau setara dengan Rp10,7 juta, memiliki 4 karyawan pada tahun 1953 sebelum mendirikan Chimei pada tahun 1960.
Di tahun 1994, Chimei telah menjadi produsen resin ABS terbesar di dunia, plastik yang sering digunakan pada dashboard dan panel pintu.
Berhasil menduduki peringkat 31 dalam daftar 50 Orang Terkaya Taiwan awal tahun ini dengan kekayaan bersih USD1,9 miliar atau setara Rp29,3 triliun.