Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ikut Bantu Atasi Perubahan Iklim, Astra Berdayakan Warga Lokal Lakukan Ini

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |18:26 WIB
Ikut Bantu Atasi Perubahan Iklim, Astra Berdayakan Warga Lokal Lakukan Ini
Astra turun tangan bantu atasi perubahan iklim di Indonesia. (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - PT Astra International Tbk (ASII) turut serta dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim di Indonesia.

Salah satunya membuat Kampung Berseri Astra (KBA) yang bekerja sama dengan warga untuk beradaptasi dengan perubahan iklim yang sedang terjadi.

 BACA JUGA:

Memiliki letak di daerah Bekasi tepatnya di Pekayon, di mana daerah ini memiliki predikat kampung iklim.

“Kampung Berseri Astra ini juga merupakan kampung yang juga mendapatkan predikat kampung iklim, dari 194 Kampung Berseri Astra itu ada 83 kampung Proklim, binaan Astra yang juga salah satunya adalah Kampung Berseri Astra Pekayon, Bekasi, Jawa Barat ini,” ujar Head Corporate Communication Astra, Boy Kelana Subroto dalam acara Workshop Lingkungan Astra 2023 yang ke-14, Kamis (23/11/2023).

 BACA JUGA:

Di dalam kampung ini terdapat beberapa komunitas yang berintegrasi terhadap 4 program kontribusi sosial yang berkelanjutan, antara lain kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182186/hashim-YM0O_large.png
Dukung Penuh Inisiatif Brasil, RI Serius Selamatkan Hutan Tropis Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/320/3138368/menko_ahy-052B_large.jpg
Pendanaan dan Kebijakan Jadi Tantangan Hadapi Krisis Iklim-Urbanisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/320/3087156/ri-komit-kurangi-emisi-penerbangan-di-cop29-azerbaijan-ojKtmmsshX.jpg
RI Komit Kurangi Emisi Penerbangan di COP29 Azerbaijan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/320/3074412/ancaman-perubahan-iklim-bahlil-transisi-energi-harus-kita-lakukan-jaCqUaw7d2.png
Ancaman Perubahan Iklim, Bahlil: Transisi Energi Harus Kita Lakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/320/3059699/sri-mulyani-bawa-kabar-buruk-soal-perubahan-iklim-ekonomi-bisa-goyang-kOOsFBuLx8.jpg
Sri Mulyani Bawa Kabar Buruk soal Perubahan Iklim, Ekonomi Bisa Goyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/320/3059661/ngeri-sri-mulyani-perubahan-iklim-ancaman-nyata-G0yvrxmu4z.jpg
Ngeri! Sri Mulyani: Perubahan Iklim Ancaman Nyata
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement