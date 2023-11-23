Ikut Bantu Atasi Perubahan Iklim, Astra Berdayakan Warga Lokal Lakukan Ini

Astra turun tangan bantu atasi perubahan iklim di Indonesia. (Foto: Okezone)

JAKARTA - PT Astra International Tbk (ASII) turut serta dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim di Indonesia.

Salah satunya membuat Kampung Berseri Astra (KBA) yang bekerja sama dengan warga untuk beradaptasi dengan perubahan iklim yang sedang terjadi.

Memiliki letak di daerah Bekasi tepatnya di Pekayon, di mana daerah ini memiliki predikat kampung iklim.

“Kampung Berseri Astra ini juga merupakan kampung yang juga mendapatkan predikat kampung iklim, dari 194 Kampung Berseri Astra itu ada 83 kampung Proklim, binaan Astra yang juga salah satunya adalah Kampung Berseri Astra Pekayon, Bekasi, Jawa Barat ini,” ujar Head Corporate Communication Astra, Boy Kelana Subroto dalam acara Workshop Lingkungan Astra 2023 yang ke-14, Kamis (23/11/2023).

Di dalam kampung ini terdapat beberapa komunitas yang berintegrasi terhadap 4 program kontribusi sosial yang berkelanjutan, antara lain kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan.