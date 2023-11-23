Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

3 Sumber Kekayaan Anak Bos Air Asia yang Gelar Pernikahan Rp75 Miliar

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |06:40 WIB
3 Sumber Kekayaan Anak Bos Air Asia yang Gelar Pernikahan Rp75 Miliar
Pernikahan Anak Bos Air Asia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ryan Harris adalah Chief Executive Officer (CEO) PT Unichem Candi Indonesia yang namanya kini diperbincangkan publik.

Namanya menjadi sorotan lantaran sukses menggelarkan pesta pernikahannya dengan Gwen Ashley dengan sangat mewah.

Selain itu, Ryan juga seorang anak tunggal dari Bos AirAsia Indonesia Unn Harris.

Dilansor dari berbagai sumber berikt gurita bisnis milik Ryan Harris yang gelar pernikahan mewah Rp75 miliar :

1. Bisnis Garam

PT Unichem Candi Indonesia memiliki merek lokal yang bernama Refina, perusahaan ini telah memanfaatkan potensi luas pantai Indonesia dalam memimpin produksi garam lokal.

Diketahui garam Refina menjadi satu-satunya produk garam di Indonesia yang diolah dengan teknik ekstraksi canggih dan diproduksi di Gresik, Jawa Timur.

Halaman:
1 2
