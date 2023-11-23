Pinjam Rp1 Juta di Akulaku Bunganya Berapa?

JAKARTA - Pinjam 1 juta di Akulaku bunganya berapa? Pasalnya Akulaku adalah platform perbankan yang menawarkan bunga tergolong ringan jika dibandingkan dengan pinjaman online lainnya.

Lantas pinjam 1 juta di Akulaku bunganya berapa? Untuk pinjaman di atas Rp1 juta dengan tenor selama 30 hari bunga yang harus dibayarkan sebesar 2,6% per bulan. Sedangkan, jika pinjam 1 Juta di Akulaku bunganya 0% untuk tenor 30 hari.

Dengan demikian jika nasabah meminjam Rp 1 Juta dari Akulaku, maka tidak akan dikenakan bunga untuk pinjaman tersebut.

Meskipun tidak ada bunga, terdapat biaya administrasi yang harus nasabah bayarkan. Biaya administrasi Akulaku sebesar 6% dari jumlah pinjaman. Sehingga, nilai pinjaman yang akan diterima tidak utuh 100% karena terkena potongan biaya administrasi.

Sebagai gambaran, jika meminjam Rp 1 juta rupiah dengan tenor 30 hari, nasabah tidak akan dikenakan bunga. Namun ada hitungan biasa administrasi 6% dari Rp 1 Juta yaitu sebesar Rp 60 ribu. Sehingga nasabah akan menerima dana sebesar Rp940 ribu.