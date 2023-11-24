Sri Mulyani Kantongi Penerimaan Pajak Rp1.523,7 Triliun, Optimistis Capai Target!

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati merilis data penerimaan pajak mencapai Rp1.523,7 triliun sepanjang Januari-Oktober 2023. Angka penerimaan ini setara 88,69% dari target APBN tahun ini.

Sri menilai, penerimaan pajak Januari-Oktober 2023 tumbuh positif terutama didukung kinerja ekonomi yang baik.

"PPh non migas tercatat sebesar Rp836,79 triliun, atau 95,78% dari target. Angka ini naik 6,71%," ungkap Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi November 2023 di Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Kemudian, penerimaan PPN dan PPnBM tercatat sebesar Rp599,18 triliun atau setara 80,65% dari target. Angka ini mengalami kenaikan 5,4%.

"Penerimaan PPh migas sebesar Rp58,99 triliun, setara 96,01% target. Angka ini turun 13,20%," ucap Sri.