HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Kantongi Penerimaan Pajak Rp1.523,7 Triliun, Optimistis Capai Target!

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |15:19 WIB
Sri Mulyani Kantongi Penerimaan Pajak Rp1.523,7 Triliun, Optimistis Capai Target!
Menteri Keuangan Sri Mulyani kantongi penerimaan pajak Rp1.523 triliun. (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati merilis data penerimaan pajak mencapai Rp1.523,7 triliun sepanjang Januari-Oktober 2023. Angka penerimaan ini setara 88,69% dari target APBN tahun ini.

Sri menilai, penerimaan pajak Januari-Oktober 2023 tumbuh positif terutama didukung kinerja ekonomi yang baik.

 BACA JUGA:

"PPh non migas tercatat sebesar Rp836,79 triliun, atau 95,78% dari target. Angka ini naik 6,71%," ungkap Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi November 2023 di Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Kemudian, penerimaan PPN dan PPnBM tercatat sebesar Rp599,18 triliun atau setara 80,65% dari target. Angka ini mengalami kenaikan 5,4%.

 BACA JUGA:

"Penerimaan PPh migas sebesar Rp58,99 triliun, setara 96,01% target. Angka ini turun 13,20%," ucap Sri.

Halaman:
1 2
