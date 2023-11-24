Pembangunan IKN Pakai Teknologi Konstruksi Canggih

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur memanfaatkan teknologi konstruksi yang mutakhir.

"Pembangunan IKN Nusantara memanfaatkan teknologi konstruksi yang mutakhir, seperti Building Information Modelling (BIM)," ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti dalam seminar yang dipantau secara daring dikutip Antara, Jumat (24/11/2023).

Menurut Diana, manfaat BIM dalam pembangunan infrastruktur yakni menghemat waktu pekerjaan, kemudian menghemat biaya, tenaga kerja serta adaptif terhadap perubahan desain yang dinamis.

"Kita juga melakukan penggunaan teknologi untuk menjaga kelestarian lingkungan, mitigasi untuk bencana longsor," katanya.

Kementerian PUPR juga dalam pembangunan IKN menerapkan teknologi smart water management dan pembangunan serta teknologi pengelolaan instalasi pengolahan air (IPA) secara pintar menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).