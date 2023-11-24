Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah Kontak WA Dapat Diakses Pinjol?

Rio Adryawan , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |22:01 WIB
Apakah Kontak WA Dapat Diakses Pinjol?
Apakah kontak WA dapat diakses pinjol (Foto: Techrepublic)
JAKARTA – Apakah kontak WA dapat di akses pinjol? Begini penjelasannya agar pengguna tidak terjebak.

Belakangan ini pinjaman online (pinjol) baik legal maupun ilegal banyak digunakan masyarakat untuk mendapatkan uang secara cepat. Pasalnya, pinjol dapat ditemukan dengan mudah oleh masyarakat di media informasi.

Adapun, beberapa masyarakat menggunakan layanan pinjol guna memenuhi kebutuhan hidupnya, melunasi cicilan, dan membayar tagihan lainnya.

Namun dibalik itu semua, penting bagi masyarakat selalu waspada dan berhati-hati sebelum melakukan pinjol.

Kini ramai sekali di media sosial mengenai isu pinjol ilegal yang mengakses kontak WA nasabahnya.

Lantas apakah kontak WA dapat di akses pinjol?

Dirangkum Okezone, Jumat (24/11/2023), pinjol yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau ilegal kerap sekali melakukan praktik mengakses kontak WA nasabahnya.

Halaman:
1 2
