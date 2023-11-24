Cek Promo Kartu Kredit MNC Bank

JAKARTA - Dalam era konsumen modern, kartu kredit tidak hanya sekadar alat pembayaran, tetapi juga menjadi sumber berbagai promosi yang menarik.

Berbagai promo kartu kredit telah menjadi daya tarik utama bagi pemegang kartu untuk memanfaatkan keuntungan ekstra dan fasilitas eksklusif.

Nah, buat kamu yang ingin merasakan kenikmatan manfaat tersebut, yuk cobain Kartu Kredit MNC Bank dengan promo menarik, diskonnya ciamik!

1. Promo Liburan Pegipegi

Enak banget nih, pakai semua jenis Kartu Kredit MNC Bank, kamu bisa dapetin diskon traveling mulai dari staycation di hotel hingga diskon transportasi penerbangan, kereta dan bus. Caranya juga gampang:

• Gunakan kode kupon: Hotel WPNMNC100H, Flight WPNMNC150F, Train WPNMNC50T, Bus WPNMNC50B

BACA JUGA: MNC Guna Usaha Beri Dukungan Pembiayaan ke Pengusaha Muda

• Berlaku mulai pukul 09.00-23.59 WIB setiap harinya

• Berlaku untuk semua maskapai dengan semua rute domestik dan internasional

• Berlaku untuk semua hotel domestik dan internasional kecuali Marriott Group

• Berlaku untuk 1x transaksi/kartu/hari selama periode promo

• Berlaku khusus pemesanan via aplikasi Pegipegi dengan versi minimum 6.9.0

• Periode inap & keberangkatan berlaku sampai 6 Januari 2024

2. Promo The Harvest

Pakai semua jenis Kartu Kredit MNC Bank, nikmati romantisnya makan cake kekinian bersama pasangan dari The Harvest dengan diskon Rp20 ribu untuk minimum transaksi Rp250 ribu (sebelum pajak & service charge). Promo ini berlaku sampai 30 April 2024 untuk semua produk, setiap hari, untuk pemesanan dine in & take away.

3. Promo Kopi Kren, Beli Kopi Bonus Kopi

Pakai Kartu Kredit MNC Bank berlogo Mastercard®️, nongkrong sambil nyeruput kopi bisa dapet bonus 2 kali Kopi senilai Rp50.000 di gerai Kopi Kren untuk makan di tempat (dine in) dan dibawa pulang (take away). Caranya, kamu cukup transaksi Rp150.000 (tidak termasuk ongkos kirim) dengan Kartu Kredit Motion MNC Bank (berlogo Mastercard®️). Periode promo sampai 31 Desember 2023.