2 Direktur Unilever Indonesia Mengundurkan Diri karena Alasan Pribadi

JAKARTA - Dua Direktur PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mengajukan pengunduran diri. Hal ini berlangsung setelah beberapa waktu lalu Ira Noviarti pamit dari kursi Presiden Direktur.

Kedua Direksi yang mundur adalah Shiv Sahgal dan Sandeep Kohli yang masing-masing mundur karena alasan pribadi. Tanggal kejadian berlangsung pada 23 November 2023.

“Pengunduran diri akan berlaku efektif setelah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham,” kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan, Nurdiana Darus, di Keterbukaan Informasi, Sabtu (25/11/2023).

Shiv Sahgal merupakan Direktur Home Care yang mengisi posisi tersebut sejak 1 Juli 2022. Warga India ini bergabung di Unilever setelah melakukan akuisisi bisnis body care Sara Lee pada 2011.

Sebelum bergabung UNVR, pria lulusan Institut Manajemen India ini menjabat sebagai CEO Unilever Singapura dan Foods Refreshments Director untuk Malaysia.