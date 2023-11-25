Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ganjar-Mahfud Siapkan Lapangan Kerja Baru di Indonesia

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |13:27 WIB
Ganjar-Mahfud Siapkan Lapangan Kerja Baru di Indonesia
Ganjar Pranowo Siapkan Lapangan Kerja (Foto: MPI)
JAKARTA - Calon Presiden (capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengungkapkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan oleh pasangan Ganjar-Mahfud jika berhasil memenangkan Pemilihan Presiden 2024.

Ganjar Pranowo menjanjikan peningkatan jumlah lapangan kerja di Indonesia serta sejumlah program lainnya. Pernyataan tersebut dia sampaikan ketika menghadiri acara deklarasi dukungan dari TPD DI Yogyakarta pada Minggu (19/11/2023).

Lebih lanjut, Ganjar Pranowo secara rinci menjelaskan program-program utama pasangan Ganjar-Mahfud yang difokuskan pada lapangan kerja dan sektor pendidikan. Dia menekankan bahwa kurangnya lapangan pekerjaan menjadi perhatian utama apabila dia terpilih sebagai presiden.

"Hari ini, kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja meningkat, investasi harus mengalir. Proses perizinan akan disederhanakan dan praktik pungutan liar tidak akan ada," ucap Ganjar saat menghadiri acara deklarasi dukungan.

Calon presiden dengan nomor urut 3 ini bertekad untuk mempermudah proses investasi dan menjamin ketersediaan pendidikan berkualitas.

