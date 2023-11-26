Proyek IKN Serap 10 Ribu Tenaga Kerja, 30% Masyarakat Lokal

JAKARTA - Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus dikerjakan. Di mana peletakan batu pertama (groundbreaking) tahap pertama dan kedua sudah dilakukan.

Pada groundbreaking tahap pertama nilai investasi mencapai Rp23 triliun. Konsorsium nusantara yang terdiri dari 10 perusahaan dalam negeri membangun mal, hotel, perkantoran serta taman dan ruang terbuka hijau di IKN.

Kemudian dibangun juga tempat pelatihan sepakbola oleh PSSI dan FIFA dengan nilai Rp180 miliar.

PT Pertamina juga membangun pusat kajian energi berkelanjutan seluas 3.700 hektare di area riset dan inovasi IKN. Di bangun juga hotel bintang 4 dan rumah sakit.

Pada groundbreaking tahap dua dengan nilai investasi Rp12,5 triliun, dibangun bandara sampai pembangkit listrik tenaga terbarukan.

Pada groundbreaking tahap ketiga yang akan dilakukan Desember 2023, nilai investasinya mencapai Rp10 triliun. Adapun proyeknya ruang hijau, ritel hingga kantor lembaga.

"Saya belum bisa tambahkan dari tiga grounbreaking ini. Tapi sekarang sudah 10 ribu tenaga kerja terserap di IKN. Sekarang 30% itu itu adalah dari masyarakat setempat," ujar Deputi Pembiayaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Agung Wicaksono.

Agung mengatakan, serapan tenaga kerja lokal juga bakal terus meningkat. Pasalnya, ada program pemberdayaan masyarakat lokal yang dilakukan.

"Menurut saya ini bagus yah perlu terus dikembangkan karena banyak langkah pemberdaayaan yang dilakukan," ujarnya.