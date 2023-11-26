Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Deretan Mall Termewah dan Terbesar di Solo

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |05:14 WIB
Deretan Mall Termewah dan Terbesar di Solo
Ilustrasi Mall (Foto: Okezone)
JAKARTA - Terdapat deretan Mall termewah dan terbesar di Solo, Jawa Tengah menarik diketahui.

Kota Solo sering dikenal sebagai kota yang kaya akan peninggalan budaya dan sejarah. Tak hanya itu, kota yang terletak di Jawa tengah ini memiliki deretan Mall mewah dan besar.

Karena banyaknya mal ini membuat kota Solo menjadi pusat bagi para penggemar belanja yang mencari pengalaman ritel high-end dan memantik selera masyarakatnya.

Lantas apa saja mall termewah dan terbesar di Solo? Berikut daftarnya dirangkum Okezone

1. Solo Paragon Lifestyle Mall

Mall terbesar dan termewah pertama yaitu Paragon Mall.

Di mana mal ini memiliki konsep "shopping, dining, entertainment" ini merupakan salah satu properti di kawasan superblok Solo Paragon seluas 4,1 hektare yang berada di jantung kota Surakarta.

Halaman:
1 2
