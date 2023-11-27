Harga Gandum Turun, Produsen Sari Roti (ROTI) Milik Konglomerat Anthony Salim Langsung Cuan

JAKARTA - Harga gandum secara global turun, hal ini menjadi berkah bagi produsen roti PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI)

Gross-profit margin perusahaan milik Salim Group ini tumbuh menyentuh level 55% di kuartal III-2023. GPM merupakan metrik yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasional.

Head Investor & Public Relation ROTI Hadi Susilo mengatakan, harga tepung terigu telah mencapai puncaknya pada akhir tahun lalu. Adapun tahun ini ongkos bahan baku ROTI itu turun perlahan, sehingga membantu sisi topline perusahaan.

“Tahun ini (harga tepung terigu) sudah berangsur-angsur turun, jadi favorable. Di satu sisi (penurunan harga ini) juga bisa mengkompensasi kenaikan dari harga-harga bahan baku lainnya” kata Hadi dalam Public Expose Live 2023, Senin (27/11/2023).

Di sisi lain, produktivitas penjualan emiten yang memproduksi ‘Sari Roti’ ini dinilai ikut berkontribusi memacu keuangan perusahaan. Hadi juga menilai kenaikan margin juga tak terlepas dari kebijakan peningkatan harga yang dilakukan ROTI sejak kuartal I hingga III tahun 2022.