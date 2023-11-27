Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Harga Gandum Turun, Produsen Sari Roti (ROTI) Milik Konglomerat Anthony Salim Langsung Cuan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |16:57 WIB
Harga Gandum Turun, Produsen Sari Roti (ROTI) Milik Konglomerat Anthony Salim Langsung Cuan
Produsen Sari Roti (ROTI) Cuan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Harga gandum secara global turun, hal ini menjadi berkah bagi produsen roti PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI)

Gross-profit margin perusahaan milik Salim Group ini tumbuh menyentuh level 55% di kuartal III-2023. GPM merupakan metrik yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasional.

Head Investor & Public Relation ROTI Hadi Susilo mengatakan, harga tepung terigu telah mencapai puncaknya pada akhir tahun lalu. Adapun tahun ini ongkos bahan baku ROTI itu turun perlahan, sehingga membantu sisi topline perusahaan.

“Tahun ini (harga tepung terigu) sudah berangsur-angsur turun, jadi favorable. Di satu sisi (penurunan harga ini) juga bisa mengkompensasi kenaikan dari harga-harga bahan baku lainnya” kata Hadi dalam Public Expose Live 2023, Senin (27/11/2023).

Di sisi lain, produktivitas penjualan emiten yang memproduksi ‘Sari Roti’ ini dinilai ikut berkontribusi memacu keuangan perusahaan. Hadi juga menilai kenaikan margin juga tak terlepas dari kebijakan peningkatan harga yang dilakukan ROTI sejak kuartal I hingga III tahun 2022.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/27/278/2619150/emiten-sari-roti-siap-rambah-bisnis-baru-apa-itu-MWxzOgRArY.jfif
Emiten Sari Roti Siap Rambah Bisnis Baru, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/20/278/2535064/roti-emiten-milik-miliarder-anthony-salim-bakal-buyback-saham-rp374-miliar-tI8iU3h1b4.jpg
ROTI Emiten Milik Miliarder Anthony Salim Bakal Buyback Saham Rp374 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/27/278/2492401/jualan-roti-emiten-milik-miliarder-anthony-salim-untung-rp209-7-miliar-BgWhQFjhYD.jpg
Jualan Roti, Emiten Milik Miliarder Anthony Salim Untung Rp209,7 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/10/278/2469176/jualan-roti-nippon-indosari-kantongi-penjualan-rp1-5-triliun-DTrDJpjEqc.jpeg
Jualan Roti, Nippon Indosari Kantongi Penjualan Rp1,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/08/278/2468014/laba-emiten-produsen-sari-roti-naik-33-jadi-rp121-8-miliar-xbRoF5iqkK.jpg
Laba Emiten Produsen Sari Roti Naik 33% Jadi Rp121,8 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/29/278/2447678/emiten-sari-roti-kantongi-laba-rp121-8-miliar-naik-32-DcXqp6uLeB.jpg
Emiten Sari Roti Kantongi Laba Rp121,8 Miliar, Naik 32%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement