Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wijaya Karya (WIKA) Siap Serap PMN Rp6 Triliun via Rights Issue

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |19:09 WIB
Wijaya Karya (WIKA) Siap Serap PMN Rp6 Triliun via <i>Rights Issue</i>
WIKA serap PMN melalui rightissue (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) bakal rights issue untuk menampung penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp6 triliun. Aksi korporasi berupa penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) itu diyakini dapat berkontribusi dalam upaya restrukturisasi utang perseroan.

“Untuk rencana PMN total adalah sebesar Rp6 triliun, yang sudah disetujui oleh pemerintah, untuk timelinenya ada di kuartal I-2024, sesuai yang ditargetkan,” kata Corporate Secretary WIKA Mahendra Vijaya dalam Public Expose Live 2023, Senin (27/11/2023).

Agenda tersebut akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dalam waktu dekat. Harga pelaksanaan masih belum ditentukan, tetapi perseroan meyakini

Terkait target serapan investor publik, Mahendra meyakini dapat mengantongi dana segar Rp3,2 triliun berdasarkan komposisi investor saat ini.

“Berdasarkan proporsi sekarang 65% (Pemerintah) dan 35% (Publik), WIKA berpotensi bisa menyerap sampai dengan Rp3,2 triliun. Namun itu kita lihat seberapa jauh market bisa menyerap dari saham tersebut,” paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/278/3135170/wika_utang-3CjM_large.jpg
Utang WIKA Turun Rp1,4 Triliun pada Kuartal I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/470/3131723/rumah_sakit_pusat_otak_nasional-xMLD_large.jpg
WIKA Sebut Pembangunan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Sudah 98,2%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/470/3129755/wika-Sido_large.jpg
Revitalisasi 2 Rumah Sakit, WIKA Raup Kontrak Baru Rp2,16 Triliun hingga Kuartal I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/278/3115112/saham_wika-5Zrq_large.jpg
Saham Digembok BEI Gegara Surat Utang, Ini Kata WIKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/320/3106821/wika-brkB_large.jpg
Komitmen WIKA Realty Jalankan TJSL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/278/3080885/wika-raih-pendapatan-rp12-5-triliun-hingga-september-2024-a4DfAcWNCF.jfif
WIKA Raih Pendapatan Rp12,5 Triliun hingga September 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement