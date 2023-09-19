Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DPR Restui PMN Rp6 Triliun untuk Wijaya Karya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |19:18 WIB
DPR Restui PMN Rp6 Triliun untuk Wijaya Karya
DPR restui PMN WIKA (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – DPR restui Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6 triliun untuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA.

"Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Direktur Utama WIKA terkait alokasi PMN Tunai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6 triliun," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (19/9/2023).

PMN sebesar Rp6 triliun tersebut digunakan untuk penguatan permodalan hingga menunjang kebutuhan modal kerja pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dalam kesempatan sama, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendukung pemberian PMN 2024 untuk WIKA.

"Saya mendukung langkah penuh pemerintah untuk memberikan PMN kepada WIKA," kata Andre.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada WIKA karena telah menjadi garda terdepan dalam penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

"Saya mengucapkan apresiasi karena Alhamdulillah proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung telah selesai dan sekarang setiap hari diuji coba. Kita tahu sama tahu bahwa WIKA sebagai garda terdepan dalam pembangunan kereta cepat. Tidak ada salahnya kita memberikan dukungan kepada WIKA untuk diberikan PMN pada tahun 2024," ucapnya.

Halaman:
1 2
