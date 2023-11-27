Jadwal Lengkap SKB CPNS 2023 hingga Kisi-Kisi Materi Tiap Instansi

JAKARTA - Peserta CPNS 2023 yang telah lolos tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), kini bersiap untuk tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Untuk pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT dimulai 16-22 Desember 2023. Sedangkan yang non CAT dimulai 3-22 Desember 2023.

Kemudian untuk penjadwalan SKB CPNS dengan CAT 11-12 Desember 2023.

Berdasarkan catatan Okezone, Senin (27/11/2023) materi SKB sendiri kan berbeda tergantung dari instansi terkait. Serta tercatat pada Pengumuman Nomor 32816/A.A3/KP.01.01/2023, materi SKB CPNS Kemdikbud berupa Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Literasi Bahasa Inggris, Penalaran dan Pemecahan Masalah, dan Dimensi Psikologi.

Berikut ini materi SKB di instansi yang bisa mencakup hal-hal seperti:

- Psikotes