HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadwal Lengkap SKB CPNS 2023 hingga Kisi-Kisi Materi Tiap Instansi

Arfiah , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |10:11 WIB
Jadwal Lengkap SKB CPNS 2023 hingga Kisi-Kisi Materi Tiap Instansi
Jadwal SKB CPNS 2023. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Peserta CPNS 2023 yang telah lolos tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), kini bersiap untuk tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Untuk pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT dimulai 16-22 Desember 2023. Sedangkan yang non CAT dimulai 3-22 Desember 2023.

 BACA JUGA:

Kemudian untuk penjadwalan SKB CPNS dengan CAT 11-12 Desember 2023.

Berdasarkan catatan Okezone, Senin (27/11/2023) materi SKB sendiri kan berbeda tergantung dari instansi terkait. Serta tercatat pada Pengumuman Nomor 32816/A.A3/KP.01.01/2023, materi SKB CPNS Kemdikbud berupa Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Literasi Bahasa Inggris, Penalaran dan Pemecahan Masalah, dan Dimensi Psikologi.

 BACA JUGA:

Berikut ini materi SKB di instansi yang bisa mencakup hal-hal seperti:

- Psikotes

