Wall Street Ditutup Melemah Jelang Musim Liburan

JAKARTA - Wall Street ditutup melemah dengan investor mengambil jeda pasca thanksgiving pada akhir perdagangan, Selasa (28/11/2023). Hal itu karena musim belanja liburan mulai memuncak dan pengecer memikat pemburu barang murah dengan penawaran Cyber Monday.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (DJI) turun 56,68 poin, atau 0,16%, menjadi 35.333,47, S&P 500 (SPX) kehilangan 8,91 poin, atau 0,20%, menjadi 4.550,43 dan Nasdaq Composite (IXIC) turun 9,83 poin, atau 0,07% menjadi 14.241,02.

Ketiga indeks saham utama AS mengakhiri sesi ini di zona merah.

Kesepakatan belanja online sebagai bagian dari Cyber Monday diperkirakan akan menarik pembeli untuk membelanjakan uangnya hingga mencapai rekor USD12 miliar, menurut Adobe Analytics, sebagai tanda positif terbaru mengenai kesehatan konsumen Amerika, yang pengeluarannya menyumbang sekitar 70% PDB AS. .

Ketahanan konsumen dan ketatnya pasar tenaga kerja di tengah tanda-tanda melemahnya perekonomian membuat banyak pengamat pasar mencerna kemungkinan bahwa meskipun Federal Reserve telah mencapai akhir dari siklus pengetatannya.

Pasar keuangan telah memperhitungkan kemungkinan sebesar 96,8% bahwa bank sentral akan mempertahankan suku bunga target dana Fed tidak berubah pada pertemuan bulan depan, dengan kemungkinan penurunan suku bunga mulai meningkat pada pertengahan tahun 2024.