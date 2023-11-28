Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Ditutup Melemah Jelang Musim Liburan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |07:22 WIB
Wall Street Ditutup Melemah Jelang Musim Liburan
Wall street hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

 

JAKARTA - Wall Street ditutup melemah dengan investor mengambil jeda pasca thanksgiving pada akhir perdagangan, Selasa (28/11/2023). Hal itu karena musim belanja liburan mulai memuncak dan pengecer memikat pemburu barang murah dengan penawaran Cyber Monday.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (DJI) turun 56,68 poin, atau 0,16%, menjadi 35.333,47, S&P 500 (SPX) kehilangan 8,91 poin, atau 0,20%, menjadi 4.550,43 dan Nasdaq Composite (IXIC) turun 9,83 poin, atau 0,07% menjadi 14.241,02.

Ketiga indeks saham utama AS mengakhiri sesi ini di zona merah.

Kesepakatan belanja online sebagai bagian dari Cyber Monday diperkirakan akan menarik pembeli untuk membelanjakan uangnya hingga mencapai rekor USD12 miliar, menurut Adobe Analytics, sebagai tanda positif terbaru mengenai kesehatan konsumen Amerika, yang pengeluarannya menyumbang sekitar 70% PDB AS. .

Ketahanan konsumen dan ketatnya pasar tenaga kerja di tengah tanda-tanda melemahnya perekonomian membuat banyak pengamat pasar mencerna kemungkinan bahwa meskipun Federal Reserve telah mencapai akhir dari siklus pengetatannya.

Pasar keuangan telah memperhitungkan kemungkinan sebesar 96,8% bahwa bank sentral akan mempertahankan suku bunga target dana Fed tidak berubah pada pertemuan bulan depan, dengan kemungkinan penurunan suku bunga mulai meningkat pada pertengahan tahun 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement