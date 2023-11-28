Sarana Menara (TOWR) Tambah Belanja Modal di 2024

Emiten TOWR siapkan belanja modal lebih besar tahun depan (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) menyiapkan belanja modal lebih besar sejalan dengan rencana pembangunan fiber optik hingga 2024.

Wakil Direktur Utama Sarana Menara Nusantara Adam Ghifari mengatakan, jika dilihat dari tahun 2023 ini sekitar Rp5-6 triliun, maka tahun depan diperkirakan lebih dari ini.

"Lalu untuk 2024 kami sedang menyusun rencana kerja anggaran, bagaimana kita mengeluarkan, pendapatan dan kami sudah siapkan," kata Adam dalam paparan Public Expose Live 2023 TOWR, Selasa (28/11/2023).

Gencarnya pembangunan aset fiber optik itu sejalan dengan serapan belanja modal alias capital expenditure (capex). Jika dicermati, alokasi capex untuk lini di luar menara semakin gemuk.

"Saya belum punya angkanya tapi secara umum kelihatannya capex masih akan tetap cukup signifikan dari pendapatan perusahaan," ungkap Adam.

Adapun Sarana Menara menyerap capex sebesar Rp4,53 triliun hingga akhir kuartal III 2023. 60% pengeluaran ini mayoritas digunakan untuk akuisisi di segmen bisnis non menara.