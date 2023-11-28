Kalbe Farma (KLBF) Siapkan Belanja Modal Rp1 Triliun di 2024

JAKARTA - PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sekitar Rp1 triliun sampai tahun 2024.

Direktur Kalbe Farma Kartika Setiabudy mengatakan, belanja modal adalah sesuatu yang Kalbe akan terus lakukan.

"Karena ini merupakan bagian dari pengembangan ke depan untuk mendorong tentunya penjualan kami untuk bisa bertumbuh di masa mendatang," kata Kartika dalam Press Conference Public Expose Live 2023 KLBF, Selasa (28/11/2023).

Pentingnya belanja modal untuk tahun depan tersebut sudah direncanakan walaupun Kalbe saat ini masih melakukan finalisasi secara angka.

"Namun secara kisaran memang tidak akan jauh berbeda dari historical kami dimana memang kami menganggarkan sekitar Rp1 triliun untuk belanja modal," ungkap Kartika.