Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo: Teknologi Munculkan Lapangan Kerja Baru

JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo menilai dampak teknologi terasa pada semua aspek kehidupan. Salah satunya terhadap penyediaan lapangan pekerjaan.

Menurutnya, perkembangan teknologi yang begitu pesat membawa concern tersendiri bagi pelaku kreatif terutama terhadap isu intelektual, terhadap etika, dan juga soal pekerjaan yang akan hilang karena perkembangan teknologi.

"Betul, banyak sekali riset yang mengatakan akan ada jenis-jenis pekerjaan baru, tapi tidak dipungkiri akan ada pekerjaan yang hilang," kata Angela saat jadi pembicara di WebSummit DataGovAi 2023 yang dipantau secara daring, Selasa (28/11/2023).

Sehingga ke depan menurut Angela, seluruh pemangku kepentingan perlu memperhatikan titik keseimbangan, kesiapan, sumber daya manusia dalam negeri untuk bisa memanfaatkan dan mengelola teknologi, serta peta jalan industri dan ekosistemnya dalam disrupsi digital, serta kesiapan regulator yang adptif terhadap perubahan.

"Karena pada akhirnya, kita berharap Indonesia bukan saja menjadi target market, tetapi para pelaku Parekraf-nya dan semua sektornya bisa aktif berperan dalam perkembangan teknologi dunia yang mensejahterakan bangsa Indonesia," ujarnya.