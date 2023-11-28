Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

3 Hal yang Harus Dihindari saat Negosiasi Gaji

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |07:04 WIB
3 Hal yang Harus Dihindari saat Negosiasi Gaji
Hal yang harus dihindari saat nego gaji (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Hal penting dilakukan oleh para calon pekerja saat melakukan negosiasi gaji adalah pintar mengatur strategi. Negosiasi gaji merupakan salah satu hal yang harus dilewati dalam proses rekrutmen.

Maka, dalam proses ini pentingnya memiliki strategi yang matang agar melewatinya dengan baik.

Kemudian, melakukan negosiasi gaji adalah hak semua orang yang bekerja, dimana setiap pekerja akan mengabdi pada sebuah perusahaan.

Apalagi bagi pekerja yang memiliki kinerja dengan kualitas yang baik. Oleh karena itu, penting juga untuk mengetahui bagaimana cara bernegosiasi gaji dengan rekruter.

Hal ini terlihat sepele, akan tetapi hal tersebut kadang sering terabaikan oleh beberapa orang.

Berikut beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam negosiasi gaji, dikutip dari akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, Senin (27/11/2023).

1. Hanya memberikan angka tanpa menjelaskan mengapa kamu pantas mendapatkan tawaran yang lebih tinggi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/622/3134614/ai-iKW0_large.jpg
Canggih! AI Bisa Antisipasi Kecurangan Tes Rekrutmen Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/622/3131638/karier-UBxC_large.jpg
Daftar 10 Perusahaan Besar yang Bisa Dukung Karier di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/622/3130998/karier-Hp2y_large.jpg
Ini 10 Tempat Terbaik untuk Bekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/622/3130370/pekerja-CSjI_large.jpg
Resign Sebelum Kontrak Habis Bisa Kena Denda? Simak Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129943/karier-jmZB_large.jpg
Daftar Pekerjaan yang Diprediksi Hilang dari Muka Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/622/3093297/10-tips-kerja-cerdas-bukan-bekerja-lebih-keras-WE9yX87U3L.jpg
10 Tips Kerja Cerdas, Bukan Bekerja Lebih Keras
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement