3 Hal yang Harus Dihindari saat Negosiasi Gaji

Hal yang harus dihindari saat nego gaji (Foto: Freepik)

JAKARTA - Hal penting dilakukan oleh para calon pekerja saat melakukan negosiasi gaji adalah pintar mengatur strategi. Negosiasi gaji merupakan salah satu hal yang harus dilewati dalam proses rekrutmen.

Maka, dalam proses ini pentingnya memiliki strategi yang matang agar melewatinya dengan baik.

Kemudian, melakukan negosiasi gaji adalah hak semua orang yang bekerja, dimana setiap pekerja akan mengabdi pada sebuah perusahaan.

Apalagi bagi pekerja yang memiliki kinerja dengan kualitas yang baik. Oleh karena itu, penting juga untuk mengetahui bagaimana cara bernegosiasi gaji dengan rekruter.

Hal ini terlihat sepele, akan tetapi hal tersebut kadang sering terabaikan oleh beberapa orang.

Berikut beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam negosiasi gaji, dikutip dari akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, Senin (27/11/2023).

1. Hanya memberikan angka tanpa menjelaskan mengapa kamu pantas mendapatkan tawaran yang lebih tinggi.