Dirut BTN Bocorkan soal Akuisisi Spin Off BTN Syariah

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menyampaikan bahwa rencana terkait spin off unit usaha syariah (UUS) masih dalam proses akuisisi.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, letter of interest (LOI) kepada dua bank syariah, yang tidak bisa disebutkan namanya maupun nilai asetnya.

BACA JUGA:

"Perkembangan terkininya memang kita memilih beberapa opsi lain tapi masih dalam proses, jadi kita belum bisa sebut nama, dan kita sudah mengirimkan Letter of Interest kepada 2 objek, Letter of Interest sudah kami kirimkan sejak awal bulan November," kata Nixon dalam Press Conference Public Expose Live 2023 BTN, Rabu (29/11/2023).

"Nah, memang kami meminta untuk bisa masuk due diligence terhadap target bank," imbuhnya.

BACA JUGA:

Nixon menegaskan proses spin off BTN Syariah ditargetkan rampung pada semester II 2023.