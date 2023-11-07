Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

KPR Jadi Penopang, Laba Bersih BTN Diprediksi Rp3,2 Triliun di 2023

Rio Adryawan , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |16:05 WIB
KPR Jadi Penopang, Laba Bersih BTN Diprediksi Rp3,2 Triliun di 2023
Kinerja BBTN ditopang KPR (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih menjadi penopang kinerja PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN). Menjelang akhir tahun 2023, para analis memproyeksikan kinerja Bank BTN masih dapat mencapai target atau senilai Rp3,2 triliun.

Manajemen Bank BTN juga menilai hingga akhir tahun ini dapat menjaga pertumbuhan kredit di level double digit. Adanya insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) menjadi penyumbang kinerja positif perseroan.

Direktur Finance Bank BTN Nofry Rony Poetra menjelaskan lebih dari 90% portofolio KPR BTN masih didominasi oleh rumah dengan harga di bawah Rp2 miliar, termasuk di dalamnya yakni segmen rumah murah. Selain fokus menyalurkan KPR Subsidi, Bank BTN juga intens menyasar KPR Non-Subsidi yang membidik segmen emerging affluent.

Berdasarkan data Bloomberg, konsensus analis memproyeksikan laba bersih BBTN dapat mencapai Rp3,2 triliun ditopang Net Interest Margin (NIM) yang mencapai 4,0%.

“ROE [Return on Equity] diperkirakan menyentuh angka 11,7% pada akhir 2023,” demikian dikutip dari Bloomberg, Selasa (7/11/2023).

Sementara itu, Analis Yuanta Sekuritas Indonesia Yap Swie Cu menuliskan kinerja Bank BTN diyakini masih on track. Salah satu penyumbangnya, lanjut Yap, yakni strategi kredit high-yield.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184317/dirut_btn_nixon-PGBA_large.JPG
BTN Tegaskan Tak Terlibat Penyaluran Dana ke Kopdes Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184309/btn_minta_dana_rp10_triliun_ke_purbaya-sHg2_large.png
Bos BTN Minta Tambahan Dana Rp10 Triliun ke Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3179025/laba_bank_btn-WCHK_large.jpg
BTN Raup Laba Rp2,3 Triliun di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177187/bank_btn_syariah-vbzH_large.jpg
BTN Syariah Catat Pembiayaan Rp50,1 Triliun Jelang Spin-off
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/470/3148926/rumah-uI1T_large.jpg
KPR Subsidi Bisa Buat Masyarakat Berpenghasilan Rendah Punya Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/278/3133560/btn-9xj0_large.jpg
BTN Raup Laba Rp904 Miliar di Kuartal I-2025, Naik 5,1%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement