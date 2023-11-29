Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

UMK Depok 2024 Diusulkan Naik Rp5,3 Juta

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |03:16 WIB
UMK Depok 2024 Diusulkan Naik Rp5,3 Juta
UMK didepok diusulkan naik (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Depok 2024 direkomendasikan naik 12,99% atau menjadi Rp5.304.307,64 dari tahun sebelumnya.

Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris yang tertuang dalam Surat Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kota Depok Tahun 2024 nomor 561/84 Naker/XI/2023.

Dalam surat rekomendasi tertuang dengan memperhatikan pasal 89 ayat (3) dan pasal 98 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.ju?

