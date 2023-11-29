Siap-Siap Rekrutmen 1 Juta Guru PPPK Dibuka 2024

JAKARTA – Rencana rekrutmen 1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 akan segera dilaksanakan.

Hal tersebut berdasarkan hasil pertemuan antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim.

BACA JUGA: Ternyata Ini Teknologi untuk Cegah Joki Tes CPNS dan PPPK 2023

Menteri PANRB Anas mengatakan, bahwa target 1 juta guru PPPK adalah bentuk komitmen pemerintah guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), di mana kuncinya ada di bidang pendidikan.

Kemudian, Anas dan pihaknya optimis tahun 2024 target 1 juta guru PPPK bisa rampung lantaran progres yang signifikan.

Anas menyebut pemenuhan tenaga guru di antaranya melalui program rekrutmen 1 juta guru PPPK adalah atensi Presiden Joko Widodo. Rekrutmen 1 juta guru PPPK tersebut berasal dari tenaga guru non-ASN (honorer) dan THK-II yang selama ini telah mengabdi.