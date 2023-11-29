Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dolar AS Lesu, Harga Emas Naik Jadi USD2.060/Ounce

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |08:48 WIB
Dolar AS Lesu, Harga Emas Naik Jadi USD2.060/Ounce
Harga Emas Hari Ini Naik. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas naik pada akhir perdagangan Selasa, seiring melemahnya dolar AS dan imbal hasil obligasi pemerintah AS.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup naik USD27,2 atau 1,34% menjadi USD2.060,2 per ounce.

Gubernur Federal Reserve Christopher Waller mengatakan, semakin yakin bahwa kebijakan saat ini berada pada posisi yang tepat untuk memperlambat perekonomian dan mengembalikan inflasi ke 2%.

Dirinya juga melihat titik di mana The Fed mungkin mulai menurunkan suku bunganya jika inflasi terus menurun dalam tiga hingga lima bulan ke depan.

Dalam pidato pembukaan di Konferensi Pertanian Midwest pada Selasa (28/11), Presiden Federal Reserve Bank of Chicago Austan Goolsbee mengatakan bahwa secara keseluruhan bank sentral AS telah membuat kemajuan yang baik dalam hal inflasi.

"Pada 2023 kita berada di jalur untuk mencatat penurunan inflasi tertinggi dalam 71 tahun," ujar Goolsbee, dikutip dari Antara, Rabu (29/11/2023).

Namun demikian, Gubernur Federal Reserve Michelle Bowman memberikan pandangan berbeda dalam pidatonya di hadapan asosiasi perbankan di Salt Lake City, Utah, pada Selasa (28/11).

Dia menegaskan kembali bahwa kenaikan suku bunga lebih besar mungkin diperlukan karena dinamika yang berkembang membuat inflasi tetap tinggi.

Conference Board, sebuah kelompok riset bisnis, mengatakan pada Selasa (28/11) bahwa indeks kepercayaan konsumen naik menjadi 102 pada November dari 99,1 pada Oktober.

Indeks Harga Rumah Nasional S&P CoreLogic Case-Shiller meningkat 0,7% pada September dari Agustus berdasarkan penyesuaian musiman, menandai pertumbuhan bulan kedelapan berturut-turut dan merupakan rekor tertinggi sepanjang masa untuk indeks tersebut.

Halaman:
1 2
