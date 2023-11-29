Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Semakin Panas, Presiden Jokowi Ingatkan Potensi Krisis dan Resesi Tak Mereda

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |12:52 WIB
Semakin Panas, Presiden Jokowi Ingatkan Potensi Krisis dan Resesi Tak Mereda
Presiden Jokowi ingatkan soal ketidakpastian global (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi mengingatkan para menteri dan kepala daerah soal kondisi ketidakpastian ekonomi global yang kian memburuk, dan bahkan berpotensi resesi.

"Saya kira sudah bolak-balik saya sampaikan situasi global masih penuh dengan ketidakpastian. Geopolitik juga tidak semakin baik, tetapi semakin memanas. Dampak perubahan iklim juga semakin nyata, semakin kelihatan dan kita rasakan semuanya," ungkap Jokowi dalam acara Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Dia juga menegaskan bahwa potensi krisis dan potensi resesi tidak semakin mereda, tetapi juga semakin menguat.

"Sehingga, saya ingin mengingatkan pada kita semuanya, kita harus terus waspada dan berhati-hati," tambah Jokowi.

Terkait penyerahan DIPA dan alokasi TKD TA 2024, Jokowi mengingatkan bahwa sudah tidak ada model penyerahan lagi seperti yang dahulu diserahkan secara manual. Ini sekarang sudah proses digital, sehingga yang hadir tidak diserahkan satu buku mulai hari ini.

"Gunakan anggaran yang telah diberikan itu secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Yang kedua, kedepankan transparansi dan akuntabilitas, jangan membuka celah sedikit pun untuk penyalahgunaan anggaran, berkaitan dengan korupsi apalagi. Tutup celah itu," tegas Jokowi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178931/rumah_jokowi-vBAY_large.png
4 Fakta Rumah Pensiun Jokowi Seluas 12.000 Meter Persegi hingga Dapat Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178914/jokowi-jQmG_large.jpg
Rumah Pensiun Jokowi Luas 12.000 Meter Persegi Hampir Rampung, Dapat Uang Pensiunan Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/470/3178680/rumah_jokowi-W3dQ_large.png
Rumah Pensiun Jokowi di Karanganyar dengan Luas 1,2 Ha, Harga Tanah Tembus Rp120 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172099/jokowi-Zc6X_large.jpg
Kerjaan Baru Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171968/jokowi-fVoI_large.jpg
Jokowi Jadi Anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/320/3095984/segini-harta-kekayaan-jokowi-gibran-dan-bobby-yang-resmi-dipecat-pdip-HJQzi8xFfe.jpg
Segini Harta Kekayaan Jokowi, Gibran dan Bobby yang Resmi Dipecat PDIP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement