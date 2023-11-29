Semakin Panas, Presiden Jokowi Ingatkan Potensi Krisis dan Resesi Tak Mereda

JAKARTA - Presiden Jokowi mengingatkan para menteri dan kepala daerah soal kondisi ketidakpastian ekonomi global yang kian memburuk, dan bahkan berpotensi resesi.

"Saya kira sudah bolak-balik saya sampaikan situasi global masih penuh dengan ketidakpastian. Geopolitik juga tidak semakin baik, tetapi semakin memanas. Dampak perubahan iklim juga semakin nyata, semakin kelihatan dan kita rasakan semuanya," ungkap Jokowi dalam acara Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Dia juga menegaskan bahwa potensi krisis dan potensi resesi tidak semakin mereda, tetapi juga semakin menguat.

"Sehingga, saya ingin mengingatkan pada kita semuanya, kita harus terus waspada dan berhati-hati," tambah Jokowi.

Terkait penyerahan DIPA dan alokasi TKD TA 2024, Jokowi mengingatkan bahwa sudah tidak ada model penyerahan lagi seperti yang dahulu diserahkan secara manual. Ini sekarang sudah proses digital, sehingga yang hadir tidak diserahkan satu buku mulai hari ini.

"Gunakan anggaran yang telah diberikan itu secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Yang kedua, kedepankan transparansi dan akuntabilitas, jangan membuka celah sedikit pun untuk penyalahgunaan anggaran, berkaitan dengan korupsi apalagi. Tutup celah itu," tegas Jokowi.