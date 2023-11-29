Erick Thohir Ajak Bos-Bos BUMN Terbang ke Dubai, Ada Apa?

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir dan sejumlah Direktur Utama perusahaan pelat merah tiba di Dubai, Uni Emirat Arab (UAE). Erick dan bos BUMN akan menghadiri sejumlah agenda di kawasan Timur Tengah tersebut.

Dari video pendek yang diunggah di akun Instagramnya, nampak Erick ke Dubai bersama Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Dirut PT Bank Syariah Indonesia Tbk, (BSI) Hery Gunardi.

Kemudian, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Royke Tumilaar, Dirut PT Bukit Asam (Persero) atau PTBA Arsal Ismail, Dirut PT Bank Mandiri Tbk, Darmawan Junaidi.

Erick menyebut ada dua kegiatan yang dilaksanakan di Dubai yakni peresmian kantor baru Bank Syariah Indonesia Indonesia, setelah emiten hasil merger bank syariah BUMN ini memperoleh izin operasional atau full licence.

“Tiba di Bandara Al Maktoum, Dubai, Uni Emirat Arab bersama para direksi BUMN. Salah satu agenda kami di sini adalah peresmian kantor baru BSI di Dubai yang sudah mendapat full licence,” ucap Erick, Rabu (29/11/2023).