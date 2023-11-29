Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Antoine Arnault Mundur dari Jabatan CEO LVMH Moet Hennessy, Kenapa?

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |19:07 WIB
Antoine Arnault Mundur dari Jabatan CEO LVMH Moet Hennessy, Kenapa?
Antoine Arnault mundur dari posisi CEO LVMH Moet Hennessy. (Foto: Fortune)
A
A
A

JAKARTA - Chief Executive Officer (CEO) Berluti, Antoine Arnault memutuskan untuk melepaskan jabatannya di merek sepatu mewah LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton di Paris, Perancis.

Perubahan kepemimpinan ini tentu menimbulkan pertanyaan besar soal siapa yang akan mengisi posisi krusial ini?

Dilansir dari Fortune, Rabu (29/11/2023) sebagai anak sulung dari Bernard Arnault, salah satu orang terkaya di dunia, Antoine akan tetap bertugas sebagai Ketua di Berluti.

Namun, kursi CEO akan diisi oleh Jean-Marc Mansvelt, yang sebelumnya bertugas di Chaumet, merek perhiasan Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

Perubahan ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, sesuai dengan pernyataan resmi yang dikeluarkan. Keputusan ini menjadi topik pembicaraan karena menimbulkan spekulasi terkait suksesi di LVMH, perusahaan barang mewah terbesar di dunia.

Halaman:
1 2
