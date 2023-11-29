Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Perang dan Pemanasan Global, Jokowi: Impor Beras Kini Sulit

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |21:30 WIB
Ada Perang dan Pemanasan Global, Jokowi: Impor Beras Kini Sulit
Presiden Jokowi sebut impor beras sulit. (Foto: Setpres)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan akibat perang dan juga pemanasan global, kini produksi pangan Indonesia semakin menurun.

"Pemanasan global betul betul kita rasakan dan akibatnya produksi pangan kita sedikit menurun," kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Rabu (29/11/2023).

 BACA JUGA:

Jokowi mengatakan bahwa dampak perang dan pemanasan global tidak hanya berdampak di Indonesia melainkan juga negara-negara lainnya.

Dia menyebut bahwa kini 22 negara sudah membatasi ekspor pangan ke berbagai negara. Dampaknya kata Jokowi kini Indonesia bahwa kini Indonesia sulit untuk mendapatkan beras impor.

 BACA JUGA:

Padahal katanya, dahulu banyak negara yang menawarkan stok berasnya untuk di kirim ke Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement