Ada Perang dan Pemanasan Global, Jokowi: Impor Beras Kini Sulit

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan akibat perang dan juga pemanasan global, kini produksi pangan Indonesia semakin menurun.

"Pemanasan global betul betul kita rasakan dan akibatnya produksi pangan kita sedikit menurun," kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Rabu (29/11/2023).

Jokowi mengatakan bahwa dampak perang dan pemanasan global tidak hanya berdampak di Indonesia melainkan juga negara-negara lainnya.

Dia menyebut bahwa kini 22 negara sudah membatasi ekspor pangan ke berbagai negara. Dampaknya kata Jokowi kini Indonesia bahwa kini Indonesia sulit untuk mendapatkan beras impor.

Padahal katanya, dahulu banyak negara yang menawarkan stok berasnya untuk di kirim ke Indonesia.