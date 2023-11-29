Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Segini Kekayaan Cipung Rayyanza Balita Terkaya di Indonesia

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |16:52 WIB
Segini Kekayaan Cipung Rayyanza Balita Terkaya di Indonesia
Harta kekayaan Cipung balita terkaya di Indonesia. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Segini besaran kekayaan milik Cipung Rayyanza balita terkaya di Indonesia akan diulas dalam artikel ini.

Rayyanza Malik Ahmad atau kerap disebut Cipung merupakan anak bontot dari pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina (Gigi).

 BACA JUGA:

Balita yang baru genap dua tahun itu disebut-sebut memiliki kekayaan yang fantastis.

Bahkan dianggap bahwa kekayaan cipung tersebut tak dimiliki orang dewasa pada umumnya.

 BACA JUGA:

Lantas berapa besaran kekayaan milik Cipung Rayyanza balita terkaya di Indonesia??

Dirangkum Okezone pada, Rabu (29/11/2023) bahwa sumber kekayaan cipung bisa mencapai Rp11 miliar.

Halaman:
1 2
