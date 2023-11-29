Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Kontribusi Sektor Properti ke Ekonomi Indonesia Rp2.349 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |15:40 WIB
Kontribusi Sektor Properti ke Ekonomi Indonesia Rp2.349 Triliun
Sektor Properti Berkontri Besar pada Ekonomi RI. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI) mencatat kontribusi sektor properti terutama dari pengembang anggota REI terhadap PDB nasional tembus Rp2.349 triliun.

Sekretaris Jenderal DPP REI Raymond Ardan Arfandy menjelaskan, kontribusi PDB dicatat selama periode 2018 hingga 2022. Besarnya kontribusi tersebut tidak lepas dari kebijakan fiskal pemerintah yang memberikan subsidi pajak terhadap pembelian properti beberapa tahun lalu.

"Kontribusi terhadap PDB nasional sebesar Rp2.349 triliun, atau sekitar 14,6% pada tahun 2018-2022," ujar Raymond dalam acara Pembukaannya Rakerda REI DKI Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Lebih lanjut, kontribusi tersebut dihasilkan lewat pembangunan rumah komersil di Indonesia yang saat ini mayoritas digarap anggota REI. Bahkan 65% penjualan rumah komersil dikontribusikan oleh anggota REI.

"Beberapa data yang perlu kita ketahui bersama, pertama bahwa penjualan rumah komersial, REI membangun 108 ribu unit dari total 156 ribu unit, artinya sekitar 65% pembangunan rumah komersial ada dirumah teman-teman REI diseluruh Indonesia," sambungnya.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, Raymond mengungkapkan sektor properti berhasil menjaring tenaga kerja kurang lebih sekitar 13 juta orang yang tersebar diseluruh Indonesia. Hal itu akhirnya berdampak cukup besar terhadap setoran pajak ke negara.

