WHO Buka Lowongan Kerja untuk Orang Indonesia, Ini Posisi yang Dicari

JAKARTA – World Health Organization (WHO) yang merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bidang kesehatan membuka lowongan pekerjaan.

Dilansir dari akun Instagram Kementerian Luar Negeri @kemlu_ri, Rabu (29/11/2023) WHO sedang membuka peluang karir yang dapat diisi oleh Warga Negara Indonesia (WNI).

Terdapat satu posisi dengan penempatan di Indonesia dan beberapa posisi lain untuk di luar negeri. Berikut penjelasannya





1. Nursing Officer, Grade P-2

Lowongan untuk nursing officer atau perawat dibuka sampai 30 November. Namun, untuk posisi ini penempatannya berada di Jenewa, Swiss.





2. Team Leader (WHO Health Emergencies) Grade P-5

WHO mencari kandidat untuk posisi team leader atau ketua tim (kedaruratan kesehatan WHO) yang berkualitas, dinamis dan energik. Lowongan ini dibuka sampai tanggal 30 November 2023. Penempatan tugas posisi kali ini ada di Jakarta.