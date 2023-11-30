Cek Harga BBM Pertamina, Shell hingga Vivo Hari Ini, Besok Berubah Lagi

JAKARTA - Sejumlah perusahaan penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) telah menurunkan harganya per 1 November 2023. Seperti Pertamina menyesuaikan harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite serta Pertamina Dex.

Pertamax Turbo mengalami penurunan menjadi Rp15.500 per liter dari Rp16.600 per liter. Kemudian, Dexlite turun menjadi Rp16.950 per liter dari sebelumnya Rp17.200 per liter dan Pertamina Dex menjadi Rp17.750 per liter dari sebelumnya Rp17.900.

Kemudian harga Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan menjadi Rp15.000 per liter dari sebelumnya Rp16.000. BBM kandungan ethanol ini baru dijual terbatas yaitu di DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Selanjutnya, harga Shell V-Power Diesel juga turun dari sebelumnya Rp17.920 per liter menjadi Rp17.780 per liter. Lalu Shell V-Power Nitro+ kini dihargai Rp15.590 per liter dari sebelumnya Rp16.730 per liter.

Selain itu, SPBU Vivo dan BP-AKR juga menaikkan harga BBM-nya. Penurunan harga pada SPBU Vivo untuk BBM jenis Revvo 90 sebesar Rp300 yaitu menjadi Rp12.200 per liter dari sebelumnya Rp12.500 per liter.

Lalu untuk Revvo 92 terpantau turun Rp980 menjadi seharga Rp14.100 per liter dari sebelumnya Rp15.080 per liter. Serta untuk jenis Revvo 95 turun sebesar Rp1.050 menjadi seharga Rp15.100 per liter dari sebelumnya Rp16.150 per liter.

Sementara itu untuk harga BBM jenis BP92 kini dihargai Rp14.360 dari sebelumnya Rp14.580 per liter. Lalu, BP Ultimate kini dibanderol Rp15.270 per liter dari sebelumnya Rp16.350 per liter. Kemudian, harga BP Diesel saat ini menjadi Rp16.980 per liter dari sebelumnya Rp17.240 per liter.

Berikut perbandingan harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo dan BP AKR yang berlaku hari ini, Kamis (30/11/2023):

SPBU Pertamina

Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter

Bio Solar: Rp 6.800 per liter

Pertamax (RON 92): Rp13.400-Rp14.300 per liter

Pertamax Green (RON 95): Rp15.000 per liter

Pertamax Turbo (RON 98): Rp15.500-Rp16.100 per liter

Dexlite (CN 51): Rp16.950-Rp17.650 per liter

Pertamina Dex (CN 53): Rp17.750-Rp18.450 per liter