Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Chief Talk Okezone: Ritel MR DIY Punya Gerai hingga di Papua, Ternyata Begini Strategi Bisnisnya

Asla Lupanda , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |14:37 WIB
Chief Talk Okezone: Ritel MR DIY Punya Gerai hingga di Papua, Ternyata Begini Strategi Bisnisnya
President of Director MR DIY Indonesia, Darwin Cyril Noerhadi dalam Chief Talk Okezone. (Foto: Okezone)
A
A
A
JAKARTA - Ritel MR DIY ternyata memiliki perkembangan yang sangat pesat.

Dibangunnya gerai-gerai di berbagai daerah membuatnya mudah ditemui dan menjadi pilihan masyarakat dalam mencari berbagai barang.

Hingga tahun 2023 ini, MR DIY berhasil membuka 600 gerai.

Bahkan pada pembukaan gerai yang ke 400 didirikan di Sorong, Papua pada 2022. Tidak hanya Papua, bahkan MR DIY juga sudah mulai merambah Aceh.

“Kita sudah memulai dari Aceh sampai Papua. Karena persoalan variasi barang dan persoalan konsumen, masyarakat, pelanggan yang menginginkan barang yang mudah dijangkau,” ujar President Director MR DIY Indonesia, Darwin Cyril Noerhadi dalam Chief Talk Okezone, Rabu, 29 November 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812/viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement