Chief Talk Okezone: Ritel MR DIY Punya Gerai hingga di Papua, Ternyata Begini Strategi Bisnisnya

Dibangunnya gerai-gerai di berbagai daerah membuatnya mudah ditemui dan menjadi pilihan masyarakat dalam mencari berbagai barang.

Hingga tahun 2023 ini, MR DIY berhasil membuka 600 gerai.

Bahkan pada pembukaan gerai yang ke 400 didirikan di Sorong, Papua pada 2022. Tidak hanya Papua, bahkan MR DIY juga sudah mulai merambah Aceh.

“Kita sudah memulai dari Aceh sampai Papua. Karena persoalan variasi barang dan persoalan konsumen, masyarakat, pelanggan yang menginginkan barang yang mudah dijangkau,” ujar President Director MR DIY Indonesia, Darwin Cyril Noerhadi dalam Chief Talk Okezone, Rabu, 29 November 2023.