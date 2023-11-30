Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kumpulan Link Artikel Chief Talk Okezone dengan Bos MR DIY Indonesia Bahas Bisnis Ritel

Asla Lupanda , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |15:20 WIB
Kumpulan Link Artikel Chief Talk Okezone dengan Bos MR DIY Indonesia Bahas Bisnis Ritel
A
A
A
JAKARTA - Chief Talk Okezone kali ini menggali lebih dalam soal bisnis ritel di Indonesia dengan mendatangkan President Of Director MR DIY Indonesia, Darwin Cyril Noerhadi.

MR DIY ini merupakan ritel yang mulanya berkembang di Malaysia.

Di mana pemilik dari MR DIY adalah dua bersaudara asal Malaysia bernama Tan Yu Yen dan Tan Yu Wei.

Tahun 2017 di mana MR DIY pertama ada di Indonesia menjadi masa percobaan untuk melihat reaksi konsumen dan bisnis serupa yang berkembang di Indonesia

“Kita juga melihat toko sejenis yang lain atau toko makanan misalnya franchise McDonalds atau Kentucky versi Indonesia, di mana disediakan nasi seperti di negara lain yang juga makan nasi,” kata Darwin dalam Chief Talk Okezone, 29 November 2023.

Sebagai informasi dulunya MR DIY masuk ke Indonesia dengan membangun 10 toko pertama pada 2017.

Halaman:
1 2
