Pak Bas Nangis Usai Umumkan Kenaikan Tukin PNS PUPR

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono berurai air mata usai mengumumkan kenaikan Tunjangan Kinerja (Tukin) untuk para pegawai/PNS Kementerian PUPR.

"Ini memang saya minta pada bu Menteri Keuangan untuk bisa saya umumkan di Desember nanti, dan ini bu Menteri Keuangan sudah menyetujui itu," ujar Basuki dalam acara ESG Lecture di Kantor Kementerian PUPR, Kamis (30/11/2023).

Basuki menjelaskan, sudah sejak 4 tahun berturut tukin para pegawai Kementerian PUPR tidak kunjung mengalami kenaikan. Kenaikan Tukin pegawai terakhir terjadi pada tahun 2018, dari 70% menjadi 80% di tahun 2018.

"Ini mudah-mudahan tukin kita menjadi 100%. Itu kewajiban saya untuk saudara sekalian, setelah saya sampaikan kewajiban saya," katanya.

(Dani Jumadil Akhir)