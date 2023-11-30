Chief Talk Okezone: Presdir MR DIY Indonesia Buka-bukaan Kembangkan Bisnis, dari 10 Kini Punya 600 Gerai













JAKARTA - Ritel MR DIY masuk ke Indonesia mulai tahun 2017 dengan membangun 10 toko pertama.

Banyaknya produk ditawarkan mulai dari peralatan rumah tangga, elektronik, aksesoris, alat tulis dan banyak lainnya menjadikannya salah satu gerai yang banyak dikunjungi.

Namun President Director MR DIY, Darwin Cyril Noerhadi mengungkapkan bahwa tantangan mempertahankan ritelnya tak mudah.

“Itu juga menjadi tantangan yang luar biasa, dengan permintaanya yang juga banyak. Permasalahan dari konsumen di Indonesia yang ingin membeli barang di satu tempat dengan banyaknya variasi barang. Untuk itu perlu tempat yang tidak kecil, sehingga harus cari tempat yang besar juga lokasinya mudah dijangkau dengan harga yang masih bisa bersaing,” ungkapnya dalam Chief Talk Okezone, Rabu, 29 November 2023.

Selain itu, tantangan yang muncul juga berasal dari daya beli konsumen dan GDP (Gross Domestic Product/ Produk Domestik Bruto) per kapita.